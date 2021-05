La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció tras el debate presidencial. Ella no quiso adelantar si logró convencer a los votantes indecisos y que eso se sabrá el próximo 6 de junio. Sin embargo, Fujimori dijo haber tratado de dirigir a todas las personas. “Yo he hablado desde mi corazón. Me he dirigido a las mujeres, amas de casa, niños, jóvenes”, acotó.