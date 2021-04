“La Uchulú” se quebró en el programa “El Reventonazo de la Chola” cuando enlazaron con su mamá desde Pucallpa. Este querido personaje dijo no llorar de tristeza, sino de alegría. Su madre, le dijo que siga adelante y no llore. Además le recordó que siempre lo apoyará y está orgullosa de él. Por su parte, “La Uchulú” le respondió: “La amo mucho, sin ella no sabría qué hacer”.