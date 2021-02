La modelo y conductora de televisión, Lesly Castillo, quiso salir de su zona de confort y apostó por un nuevo cambio de look. Ella decidió cambiarse el color de cabello, dejando atrás el que ya tenía. En su cuenta de Instagram contó hace cuánto no se sometía a un cambio así. “Este es mi nuevo cambio de look no fue fácil porque amo el color q hace 7 años uso pero espero que les guste, un cambio siempre es bueno”.