“La Abuela Josua”, una abuelita peruana de 68 años se ha convertido en la nueva estrella de TikTok, con más de 1.8 millones de seguidores. María Monteza ha aprovechado la pandemia para hacerse famosa, con ayuda de su nieto Josua. “A su papá le dio el Covid, entonces lo trajimos para que no se contagie, allí empezó todo, porque él no vivía acá (...) dijimos, hay que hacer algo para no aburrirnos” | VIDEO: América TV