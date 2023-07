¿UN GRAN CAMBIO? Un joven venezolano con nombre de usuario @jdgar_ se ha hecho viral en TikTok al mostrar el increíble cambio de apariencia que tuvo al mudarse de Perú a España. El extranjero compartió una foto en la que se luce en las calles del país europeo para luego hacer la comparación de como vestía cuando estaba en nuestro país y al parecer habría trabajaba como vendedor ambulante. El clip del muchacho se no tardó en ser tendencia en redes sociales y algunos usuarios aprovecharon para trolearlo. “ Paso de causa because ”, “ El Brayan a The Bryan ”, “ Es lo mismo con diferente ropa ”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.