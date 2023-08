Miles de fanáticos del rock aún siguen disfrutando las canciones el inolvidable grupo británico QUEEN que marcó un hito en la música por la increíble voz del recordado Freddie Mercury, pese a que el vocalista de ‘Dont Stop Me Now’ lleva fallecido hace varios años, el público aun recuerda con cariño al artista. En ese sentido, un imitador del cantante llevó su presentación a otro nivel y no tuvo mejor idea que dar su “presentación” sobre el techo de un bus de transporte público que estaba atrapado por el tráfico de Lima. El hecho quedó registrado por el usuario de TikTok @shosuke.eto, en el video viral se puede ver al artista itinerante caracterizado como Mercury mientras baila y entona la popular canción ‘I Want to Break Free’ ante la mirada atenta de los transeúntes.