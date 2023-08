Miles de parejas muestran algunos de sus momentos más románticos en la popular plataforma de video TikTok. Sin embargo, un peculiar clip se ha hecho viral en redes sociales, pues una joven mexicana vivió dos grandes momentos de su vida en un solo día, ya que la profesional sustentó su maestría y al terminar fue sorprendida por su novio, quien no dudó en pedirle la mano en matrimonio frente al público. El gesto de amor ya tiene casi 500 mil vistas. “ Ya me canse de ser espectadora ”, “ Ay me muero ”, “ Que emoción, felicidades ”, son algunos de los comentarios que se leen en el clip.