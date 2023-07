¡Insólito! Una mesera en México se ha hecho viral en redes sociales por no dejar que un grupo de comensales se retire del restaurante Train Bistro Altavista por solo dejarle de propina 100 pesos mexicanos (Un poco más de 21 soles). Una de las agraviadas grabó todo el incidente y no dudo en publicarlo en redes sociales. En el video viral se puede ver como la joven trabajadora insiste en que la propina es insuficiente por lo que no permitía que los clientes se retiren del local. Los afectados explicaron que dejar propina no es obligatorio, a lo que la trabajadora indicó que llamaría al gerente para que les explique la situación y el por qué deben dejar más propina. “Ahorita le digo al gerente, no se preocupe. Ahorita que venga y le explique por qué”, indicó la mesera. El clip se causado todo tipo de reacciones en los usuarios.