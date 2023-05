¡Irresponsable! En TikTok podemos encontrar divertidos videos de situaciones de la vida cotidiana o trends de baile que son la sensación en internet, y porque no también por alguna locura de los usuarios. Este es el caso de un hombre que no tuvo la mejor idea que subirse a la parte trasera del metropolitano con tal de no hacer largas colas y poder llegar rápido a su destino. Sin embargo, algunos internautas han calificado de irresponsable al protagonista del viral, pues pudo caer en cualquier momento. En el video compartido en redes sociales podemos ver como un hombre se sujeta con fuerza de la parte trasera del metropolitano mientras el bus se desplaza por la vía expresa a gran velocidad, en el clip se puede escuchar como el hombre pide ayuda. El video viral fue compartido en TikTok por el usuario enerxt90.