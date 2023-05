Hay amistades que duran por muchos años y que incluso la distancia no las puede terminar, este es el caso de un joven que regresó después de mucho tiempo al Perú y decidió sorprender a sus amigos de la vida, quienes no esperaban verlo y en cuanto lo hicieron, no pudieron evitar darle un gran abrazo lleno de emoción. | VIDEO: TikTok