La reportera de Latina TV, Diana Pozo, causó sorpresa en plena transmisión en vivo al pedirle a su novio que le pida matrimonio. Resulta que Pedro Tenorio le preguntó si estaba soltera y casada, a lo que ella respondió que tiene enamorado. “Estoy esperando que me dé el anillo, no sé si con estos tips me lo dará o no”, comentó la periodista, quien estaba informando sobre los precios de los alimentos en el mercado Unicacho, de Comas. | VIDEO: Latina TV