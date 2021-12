El impactante momento fue captado por una ciudadana mexicana, quien relató que el 23 de diciembre el vendedor no lograba vender sus algodones, ya que todos lo rechazaban, incluso la que grabó el suceso lo rechazó, luego de un tiempo más el vendedor arrojó el palo de sus algodones y los pisoteó con impotencia por no poder haber vendido nada. Lo que presenció Erika Sosa la hizo reflexionar acerca de lo que debe haber sentido el vendedor al no poder llevar un plato de comida a su hogar. | VIDEO: Facebook