Una joven venezolana se volvió viral en TikTok al contar la triste historia de cómo no encontró trabajo. Ella se grabó en la Plaza Dos de Mayo, en Lima, para iniciar su búsqueda. La extranjera postuló a un puesto de ventas, pero solo le ofrecían 30 soles por 13 horas trabajadas . Luego, se fue a preguntarle a un policía, quien le indicó “dónde encuentra muchas chicas trabajando”. Sin embargo, al llegar al lugar se dio cuenta que -aparentemente - era un prostíbulo. “No me gustó, no era lo que yo pensaba”, comentó.