¡Inesperado! Se ha puesto de moda realizar las revelaciones de sexo en los babyshowers con los colores celeste o rosa, según el género del bebé. Sin embargo, en una celebración todos los invitados terminaron manchados luego de que el encargado no pudiera controlar la máquina de humo. En un clip compartido en Facebook, se puede ver a los emocionados padres felices al conocer el sexo de su primer hijo, pero su festejo se vio interrumpido cuando la maquina de humo celeste no se detenía hasta que cubrió la habitación y a los invitados, incluso hasta el perro terminó de un color turquesa. El incidente no tardó en hacerse viral en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.