Una mujer quiso jugarle una broma a su acompañante haciéndole creer que su perrito había fallecido; sin embargo, la bromista fue sorprendida al ver que el can no se levantaba, por lo que intentó levantarlo de todas formas, pero el perrito no respondía. Luego de asustarla el animalito se levantó ante la celebración de sus amigos peludos. | VIDEO: TikTok