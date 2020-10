Lucía de la Cruz no pudo evitar pronunciarse sobre el reciente fracaso sentimental entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. “A mí no me gustaría que me tengan a escondidas, porque eso no es amor, eso es pura fantasía”, dijo la criolla al programa “América HOY”. Ethel Pozo, por su parte, dijo que a ella tampoco le gustaría que no la oficialicen luego de 4 años de relación.