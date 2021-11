Lucía de la Cruz sorprendió a Gisela Valcárcel al presentarse en “El Artista del Año” como refuerzo de Elías Montalvo. Resulta que a la cantante criolla le gustó mucho el micrófono de la “señito”, quien de frente le dijo: “(Estoy) Un poco fastidiada, me gusta tu micrófono. Decirte para Navidad que lo vayas pensando”. Pero ahí no quedó y es que agregó: “Desde que te veo en TV, me das cólera”. Gisela solo atinó a reírse. | VIDEO: América TV