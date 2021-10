La periodista Magaly Medina volvió a Instagram luego de que las redes volvieran a funcionar y lo primero que dijo es que podría vivir incomunicada. Sin embargo no contó con que su maquilladora la desmentiría. “Todo el día incomunicados. No sé si ustedes pero yo puedo sobrevivir sin WhatsApp, sin Instagram. Jajaja, solo estaba leyendo los diarios por Twitter”, dijo la “urraca”; a lo que la trabajadora agregó: “Ay no seas mentirosa”. | VIDEO: Instagram.