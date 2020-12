Tula Rodríguez se reencontró con su madre, quien estuvo varios meses en Japón, pues no podía regresar al Perú ante el cierre de aeropuertos por la pandemia. Doña Clara lamentó que no pudo abrazar a su hija cuando falleció su yerno Javier Carmona: “Fue muy duro, lo más duro fue no estar con ella en los momentos difíciles que le tocó pasar. Ahora estoy con ella para apoyarla en una fecha tan importante como es Navidad”, comentó en “En Boca de Todos”.