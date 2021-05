El chico reality Mario Irivarren aseguró que no viajará a los Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19. Aseguró que para él no hay apuro, pero espera que sus papás sí sean inoculados pronto en Perú, pues están en base 6. “Yo cuando me toque en Perú, no tengo apuro. Somos los jóvenes los menos propensos a que nos afecte. Mis papás tienen más de 60 y estoy a la espera de eso”.