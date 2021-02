Según el Diario El Comercio, una fuente del centro de investigación reveló que el exmandatario, Martín Vizcarra, pidió expresamente la vacuna y esta se le puso de forma irregular en Palacio de Gobierno. “El presidente sabía que lo que se le iba a poner no era placebo sino la vacuna que se había reservado para los médicos que iban a monitorear el ensayo clínico, no hay documentos que sustenten un ensayo clínico porque Vizcarra no se sometió a este. No sé porqué ha dicho que participó en un ensayo”, señala un testigo que no quiso revelar su identidad.