Tras protagonizar una fuerte discusión con su expareja, Samahara Lobatón reconoció que él es un buen padre. “Somos papás y somos una familia pese a que ya no somos pareja y eso será para toda la vida. Él me ayuda bastante con la bebé no lo puedo negar”, dijo la hija de Melissa Klug, quien agregó que ambos se dividen las labores del cuidado de la criatura. “Mientras yo trabajo, él está con ella y cuando él está trabajando, yo la cojo”