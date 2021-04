¡INDIGNADA! Así se mostró la actriz, Melania Urbina, tras confesar que viene sufriendo de acoso en las redes sociales. La tierna ‘Anita’ de la serie ‘De vuelta al barrio’ reveló que está “harta” de aquellos usuarios que le envían mensajes subidos de tono, sobre todo cuando le recuerdan la escena de la azotea en la cinta nacional Django. “Mucha gente me dice: te lo mereces por haber hecho la escena de Django. No, no me lo merezco. Es lo mismo que acusar a alguien que sufre acoso por cómo se vistió o por su pasado. Acá los únicos responsables del acoso son los acosadores. Ojo te puede fascinar la escena, puedes haberla visto mil veces, te puede parecer sexy, te puede poner lo que tú quieras, eso no está mal. Lo que está mal es que creas que por eso tienes el derecho de decirme cosas asquerosas”, contó muy contrariada. (Video: América TV).