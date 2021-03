Melissa Klug negó que su hijo mayor, cuyo padre es Jefferson Farfán, tenga enamorada. La chalaca dijo que su hijo no le ha presentado a nadie y que aún no está preparada para ese momento. “Va llegar en algún momento, me tengo que preparar”, respondió para luego hacerle una advertencia a la futura señorita. “Pero la chica que esté con él sabe que tiene que pasar como cinco filtros”.