Las participantes de “Reinas del Show 2″, Melissa Paredes y Milena Zárate protagonizaron un tenso momento cuando la segunda dijo no haberle creído la descompensación que sufrió la primera el sábado pasado. Melissa Paredes no se quedó callada y le dijo: “Yo sí terminé mi coreografía. Que después me sentí mal es otro tema y que tú no me creas, ya pues es tu problema, porque yo no hago show para ti”. | VIDEO: América TV.