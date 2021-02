Melissa Paredes estuvo de invitada especial en el programa ‘Estas en Todas’ en donde se animó a revelar detalles de la telenovela “Dos Hermanas”. Consultada acerca de los personajes de la novela y la posible similitud que existiría entre “Ramón” y su ‘Gato’ Cuba, la también actriz señaló que su esposo es una persona sana pero no tiene nada de aburrido : “Qué horror, cómo van a comparar al personaje de Ramón con mi esposo hermoso, que me ama, que me quiere. La verdad, la verdad, mi esposo de pavo no tiene nada, el Gato tiene su arte, tiene su esquina”, indicó. (Video: América TV).