Durante el programa “América Hoy”, la psicóloga Lizbeth Cueva dijo que Nicola Porcella es una persona que no puede estar solo, por lo que siempre trata de sostener una relación amorosa. En ese sentido, Janet Barboza recordó el último tatuaje que se hizo con su expareja, a lo que la especialista le pidió al exguerrero no ser tan desbordante porque puede terminar dañando a la otra persona. De inmediato, Nicola Porcella sorprendió al añadir: “O me pueden dañar”.