Hoy martes 03 de octubre en ‘América Hoy’, Abel Lobatón fue invitado al set del programa junto a su hija Samahara, y hablaron sobre las relaciones anteriores del exfutbolista y reveló que su última novia terminó con él por bailar con Janet Barboza. “Después que bailar con usted se acabó el amor. Me bloquearon, me botaron. Me dijeron: ‘Anda agárrala la cintura, ella se pone roja cuando te mira’”, expresó el popular ‘Murciélago’ entre risas. (Fuente: América TV)