El programa “Estás en todas” presentó a los ‘jales’ para la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. “No puedo contar, después me matan, yo llego a Lima y me matan (...) Hemos comenzado súper bien, con toda la energía arriba y se vienen cosas bien bonitas”, dijo una de las actrices que interpretará a un misterioso personaje. “Pronto van a poder descubrir esta historia, van a saber qué personaje interpreto y van a ver todas las cosas en las que va a estar metida, estoy segura que les va a encantar”, prometió. Por su parte, otro de los actores, quien tiene tan solo 23 años, también se negó a revelar la identidad de su personaje: “Soy una ‘pata’ simple, no me hago muchos problemas”, comentó sobre este misterioso nuevo ‘jale’. “Pasé algunos castings y finalmente fui escogido (...) Espero que disfruten de esta gran serie que está volviendo”, señaló. Fuente: América Televisión