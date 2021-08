Alejandra Baigorria reapareció esta noche en “Esto es guerra”. “Se ha especulado, Ale, imagínate esto, que tú te tenías que ir de viaje y que por eso se ha armado todo esto, para que tú te vayas. Entonces queremos que aclares esta situación para que la gente no crea cosas que no son”, le pidió Johanna San Miguel. “No, no, más bien acabo de venir de viaje, no tengo un viaje planeado ni nada por el estilo”, aseguró la ‘rubia de Gamarra’. Fuente: América Televisión