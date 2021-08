Allison Pastor no apareció en “Reinas del Show” y Gisela Valcárcel explicó lo que sucedió: “Ella viene con un dolor, me parece, muscular, muy fuerte (...) La espalda le dolía muchísimo y la llevamos inmediatamente a que la atiendan en una clínica local”. La ‘señito’ deseó que Allison mejore para la próxima gala: “Gracias a Dios no tiene nada, pero el dolor es muy fuerte y le han dado 4 días de descanso”. Fuente: América Televisión