La modelo y empresaria, Andrea San Martin se muestra muy activa en opiniones desde sus redes sociales, donde publica una serie de comentarios expresando su posición política. Y esta vez decidió dar un consejo a todas las madres de familias. La exchica reality recomendó evitar ir a sufragar con sus pequeños hijos. “Si en casa no tienes ayuda, como consejo, depende de cada uno, preferiría que los niños no salgan. Si puedes evitar la compañía de los niños, sé que es difícil porque a veces no tenemos con quien dejarlo”, dijo en su cuenta de Instagram. (Video: Instagram/@mama.porpartidadoble).