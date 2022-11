Con la participación de Giulliana Rengifo en ‘El gran show’, las críticas en contra de sus kilitos de más no tardaron en llegar y en el set de ‘América Hoy’, ‘Giselo’ no pudo con su peso en pleno baile y la dejó caer al suelo, al parecer el problema no sería el peso, sino Edson Dávila, quien también dejó caer a Belén Estévez, pero ella no se arrochó. | VIDEO: América TV