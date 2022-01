Brunella Horna estuvo en el bloque de espectáculos comentando sobre el supuesto romance entre Flavia Laos y Austin Palao. La rubia empresaria lanzó un polémico comentario sobre el exchico reality. “Flavia no pises el palito, tú ya estás para más. Ya estás en otro nivel, no tiene que caer en eso, la auspician en marcas internacionales, está en otra”, manifestó. Minutos después, la novia de Richard Acuña aclaró que no tiene nada en contra de Austin solo que Flavia no debería caer en ese juego pues solo lo estaría haciendo para fastidiar a Luciana y Patricio. Video: ( América TV ).