Jaime ‘Choca’ Mandros no se guardó nada y se burló de los participantes de Esto es guerra por el estreno de Habacilar. Durante el programa Estás en todas, Natalie Vértiz preguntó qué pasará con los ‘guerreros’: “lo que no sabemos es si van a estar, no van a estar”. “Para qué van a preguntar, ya fueron, ya, ya fueron. No, ahora es Habacilar, no, gracias chicos, no nos llamen, los llamaremos”, respondió ‘Choca’ Mandros. “Chicos, gracias por todo, fue un gusto haberlos acompañado, que nos hubieran acompañado nueve años de Esto es guerra, pero este lunes esto es Habacilar”, se burló el productor. Fuente: América Televisión