“¿Qué opinan, chicos, a ver?”, preguntó Isabel Acevedo sobre su cambio de look en “América Hoy”, pero Christian Domínguez había desaparecido. “¿Pueden ponchar a Christian Domínguez?”, dijo Melissa Paredes. Por su parte, Christian explicó por qué se ocultó durante la aparición de su ex Chabelita: “Toda esta trama, me llama el productor por atrás y tú me llamas por delante, o sea, para que yo presente (...) El productor me llamó y ya sabía por qué “.