Janet Barboza no toleró que Christian Domínguez se burlara de ella por decir “que nunca ha mentido” al revelar ‘chismes’ sobre personajes de la farándula. “Usted es el que menos debe decir nada de todo lo que yo sé”, se defendió la popular ‘Rulitos’. Esto no le gustó al cumbiambero, quien arremetió: “la diferencia es que yo no soy hipócrita. Yo puedo decir que he visto varias cosas y no lo voy a decir porque no me interesa la vida de nadie, pero que me diga que nunca ha mentido...”| VIDEO: América TV