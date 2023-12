Dayanita no soportó el ampay de Topito siendo infiel y se quebró durante el programa de la Chola Chabuca. “La que debería avergonzarse debe ser yo. Sí, siento mucho dolor y no pensé que iba a pasar todo esto (...) Se lo dije, no quiero verte, me duelen las imágenes y ver que él hizo cosas que conmigo no hizo”, lamentó la actriz cómica.