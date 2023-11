La mamá de Milett Figueroa, Doña Marthita, estuvo en ‘América Hoy’ para hablar sobre la oficialización de la relación entre su hija y el presentador argentino Marcelo Tinelli. “Dios tiene los tiempos perfectos, hay cosas que llegan sin pensarse, que llegan al corazón”, expresó. Asimismo, afirmó que Milett no había tenido novios anteriormente. “Ella está feliz de la vida. Lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas. Es la primera vez que veo un amor bonito, puro y real”, añadió. (Fuente: América TV)