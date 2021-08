Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, no tuvo reparo en decirle sus verdades a las conductoras de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, quienes invitaron al público a apoyar a Korina Rivadeneira. “Perdón, pero tanta hipocresía me enferma. Ayer han estado todas diciendo que voten por Milena y ahora dicen todo Korina”, comentó el bailarín. “Yo siempre he dicho, si tienes una cámara al frente, tienes que ser objetivo, aunque tengas discrepancias con la otra persona, no podemos ser mezquinos con el talento como...”, respondió rápidamente la popular ‘Rulitos’. (Video: América TV)