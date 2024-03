Yadira Cárdenas, exesposa de Josimar señala que por fin se pudo divorciar del salsero. “Sí, gracias a Dios ya me divorcié de esa cosa. Me costó trabajo ya que no quería que le metiera el divorcio. Y el señor no quería firmarlos”, escribió tajantemente”, señaló la cubana. (VIDEO: América TV)