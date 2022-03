Ethel Pozo envió un contundente mensaje a Isabel Acevedo sobre el significado de la amistad y, entre líneas, también se habría dirigido a Melissa Paredes: “Yo te digo (a Edson Dávila) lo que te dije en el camerino y lo puedo decir aquí, delante de todos, un amigo que te invoca a mentir, a que lo tapes, a que la deslealtad la cubras, no es tu amigo, pero es mi opinión personal y ya sabes que el tiempo que tengo en televisión he perdido hasta amigos por no poder tapar nada”. “Tu círculo más cercano has perdido”, le recordó ‘Giselo’, refiriéndose a Melissa Paredes. Ethel Pozo lo admitió: “Bueno, pero soy fiel a mis convicciones”. Fuente: América Televisión