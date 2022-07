La conductora Ethel Pozo aclaró que Christian Domínguez no se ha podido divorciar de Tania Ríos porque la esposa del cantante no tiene un domicilio legal en Estados Unidos y es imposible ubicarla. Durante el programa América hoy, Christian Domínguez confirmó que su divorcio se habría oficial en pocos días: “Si Dios quiere es esta semana. Si Dios quiere... de manera seria, ya es un tema judicial, el viernes me dijeron que esta semana salía, ojalá sea”. Ethel Pozo mostró su apoyo a su compañero y lamentó que la gente ‘crea’ en la versión de Tania Ríos, quien asegura que Christian no la ha contactado para divorciarse: “A mí me da pena que la gente hable así sin pensar, sin saber cómo es y la gente le cree porque me preguntan a mí ‘¿es mentira que Christian se va a divorciar? Y otra vez: no, es que la chica está inubicable en Estados Unidos por lo que tú comprenderás que muchas personas pasan y él no puede divorciarse de alguien que no es ubicable, pero bueno, Dios quiera que te den el divorcio pronto”.