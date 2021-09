Ethel Pozo le reclamó en vivo a Christian Domínguez por no asistir a ‘América Hoy’ ayer martes, cuando Isabel Acevedo estuvo como invitada. El cantante reiteró que no le gusta que hagan show de su vida privada, debido a ‘Chabelita’ es su expareja. “Pero acá tú trabajas”, le respondió la hija de Gisela Valcárcel. Domínguez explicó sus motivos pero, al no sentirse comprendido, expresó su frustración: “jefa, usted no me entiende”. | VIDEO: América TV