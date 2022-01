La conductora Ethel Pozo recibió un postre de ‘La nevera fit’, restaurante de Ale Venturo, la nueva pareja de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “Te han mandado un regalito, como estamos en la mañana. Tu futura nueva amiga te manda con cariño de ‘La nevera fit’, te manda tu nueva amiga, cómetelo todo, te va a encantar”, dijo Edson Dávila ‘Giselo’. Por su parte, Ethel Pozo quedó en shock y preguntó si realmente Ale Venturo le hbaía mandado el postre: “¿De verdad me ha mandado? No lo he probado, pero sí, gracias Muchas gracias, de verdad. ¿Ale me está mandando o tú me estás mandando? Armando, me vas a hacer patinar”. Aparentemente, todo se trató de una broma de la producción de América Hoy. Fuente: América Televisión