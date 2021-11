Giuliana Rengifo ‘echó' a Christian Domínguez y reveló que el cumbiambero le quitó el habla cuando estaba con una exnovia. “Antes, cuando estaba con otra chica, no me saludaba, ahora sí me saluda. Te tenía así (pisado)”, comentó la exintegrante de ‘Agua Bella’. “Yo me acuerdo que fuimos a una gira en EE.UU. con la pareja que tenías en ese entonces, y no me miraste”, contó Rengifo. Aunque no quiso revelar el nombre de la novia “celosa”, dejó entrever que habría sido Karla Tarazona o Isabel Acevedo. | VIDEO: América TV