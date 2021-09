Guty Carrera denunció que no le permiten ingresar al Perú porque no tenía una credencial de vacunación, el cual - según dijo - no es requisito para viajar a Lima. “Ninguna aerolínea te puede prohibir regresar a tu país. Yo no soy mexicano, ni norteamericano, soy peruano y tenía todo el derecho de viajar”, reclamó en el programa ‘América HOY’. | VIDEO: América TV