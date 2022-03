El programa América Hoy coronó a Janet Barboza como Miss Víbora 2022. “Hoy nos acompaña día a día estaba mujer luchadora, esta mujer que no quiso hablar el día de hoy, no sé por qué no quiso hablar. Nílver, cuidado, Miss Víbora 2022″, dijo Edson Dávila, ‘Giselo’, al entregar la banda a la ‘rulitos’. Por su parte, Janet reveló que fue Miss Primavera en el colegio para conseguir dos puntos más en matemática: “En el antiguo testamento”, bromeó ‘Giselo’. Tras ser cuesitonada por Ethel Pozo por no cuestionar el Miss Perú La Pre, Janet Barboza se defendió: “tú sabes que son jovencitas menores de edad, tú sabes que yo espero que cumplan 18 y no me importa nada. Si por decir las cosas como son, me tienen que decir Miss Víbora, pues lo soy”, aseguró. Fuente: América Televisión