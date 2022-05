La conductora de América Hoy, Janet Barboza, sorprendió al mostrar la hermosa joya que su hija, Antonella Huárac, le regaló por el Día de la Madre: “Buenas noches, mamitas, espero que hayan pasado un día realmente increíble y que se hayan dejado engreir. Bueno, acá les estoy presumiendo esta pulsera preciosa que me regaló mi Antonella, a ella le encantan las joyas así, súper delicadas, miren qué bonita está”. La ‘rulitos’ también comentó que, aunque se alegra, le apena que su hija haya gastado tanto dinero: “Me emocionó, me alegró mucho, pero al mismo tiempo también me da un poquito de pena que gaste su dinerito (...) Me encantó, amorcito”. Fuente: Instagram @janetbarbozaa