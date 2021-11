Jessica Newton sorprendió a su trabajadora del hogar, Rosa, regalándole parte de su exclusiva ropa. La organizadora del Miss Perú decidió hacer una “limpieza de closet”, por lo de que obsequió algunos de sus abrigos y lentes de sol. “Tenía miedo que no me quede. Esto está bueno para irme a mi pueblo, por el frío”, comentó emocionada ‘Rous’. Newton aclaró que todas las “mujeres de su vida” serán beneficiadas con la ropa que ya no usa. | VIDEO: @jessicanewtonoficial